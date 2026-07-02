Депутат Госдумы посетил авиационное предприятие в Лобне

Депутат Государственной Думы Денис Кравченко совместно с первым заместителем главы Лобни Евгением Аптекиным 1 июля посетили производственную площадку «Аэромастер». Предприятие специализируется на разработке, производстве и ремонте интерьерного оборудования для авиационной техники.

Компания основана в 2017 году. В рамках программы импортозамещения предприятие наладило производство в Московской области и осуществляет поставки компонентов для авиаотрасли. Среди клиентов и партнеров — крупнейшие авиакомпании России: «Аэрофлот», «Ямал», «Победа», «СмартАвиа», S7.

Одной из ключевых тем визита стало обсуждение мер государственной поддержки для предприятий, работающих в сфере импортозамещения. «Аэромастер» входит в число системообразующих организаций авиастроительной отрасли.

«Такие предприятия — основа промышленного суверенитета страны. Наша задача — не просто контролировать, а помогать: снимать административные барьеры, находить решения по развитию территорий и кадровому обеспечению», — отметил Евгений Аптекин.

В собственности компании — земельный участок и производственные помещения общей площадью 1800 и 2500 квадратных метров соответственно. На производстве работает 80 человек, среднемесячная заработная плата составляет 152 тысячи рублей.