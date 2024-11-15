Депутат Госдумы Полякова проверила работу котельной в деревне Голубое

В 2024 году на котельной завершили первый этап работ, который включал в себя ремонт двух котлов, замену трех сетевых насосов, обновление системы химводоподготовки и замену арматуры.

«В прошлом сезоне от жителей поступали обращения, связанные с подачей тепла в дома. Первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев рассказал, что администрация уже начала комплекс работ по модернизации котельной. По словам коллег, котельная в деревне Голубое к отопительному сезону 2024–2025 готова и проблем с отоплением у жителей Голубого быть не должно», — отметила Алла Полякова.