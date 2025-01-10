Депутат Госдумы подарил новое оборудование госпиталю в Богородском округе

В ходе рабочей поездки депутат Государственной Думы и заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Толмачев посетил филиал № 3 госпиталя имени Бурденко, расположенный в Богородском округе. Парламентарий передал учреждению сплит-систему и проектор, которые приобрел за свой счет.

Это не первая помощь, которую депутат оказывает госпиталю: он регулярно поддерживает как бойцов, проходящих лечение, так и медицинский персонал. Установленная сплит-система обеспечивает комфортную температуру в помещениях, особенно в условиях переменчивой погоды, а проектор будет использоваться для организации досуга и реабилитации пациентов.

В преддверии праздников Александр Толмачев организовал визит Деда Мороза и Снегурочки в госпиталь. Вместе с ними приехали волонтеры из «Молодой Гвардии Единой России», которые поздравили врачей и медсестер, находящихся на посту даже в новогодние и рождественские дни. Гости привезли подарки и угощения для медицинского персонала.

Александр Толмачев подчеркнул, что продолжит активно сотрудничать с госпиталем имени Бурденко и его филиалами. Руководство госпиталя обеспечивает все необходимое, но и депутаты должны стараться сделать пребывание медиков и пациентов более комфортным, создать уютную атмосферу.