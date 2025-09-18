Депутат Госдумы подарил бензопилы и спецодежду спасателям в Красногорске

«Интересная идея, чтобы тепловизор мог соединяться с этим командным пунктом. Потому что на сегодняшний день связь минимальная. Каринка через тепловизор получается очень четкой, потому что там не мешает дым, стены. Видно, где находятся люди и где идет максимальное возгорание», — оценил разработку Сергей Колунов.