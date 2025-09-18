Депутат Госдумы подарил бензопилы и спецодежду спасателям в Красногорске
В декабре Министерство чрезвычайных ситуаций России отметил 35-летие. Подарок к юбилею заранее привез сотрудникам пожарно-спасательной станции № 4 в Красногорске депутат Государственной думы Сергей Колунов.
Парламентарий передал спасателям бензопилы и комплекты боевой одежды. Пожарные показали гостю технику и уникальные разработки. Тепловизор помогает видеть очаги пожаров и находить людей сквозь дым. Сенсорный стол оперативного штаба строит карты пожаров автоматически.
«Интересная идея, чтобы тепловизор мог соединяться с этим командным пунктом. Потому что на сегодняшний день связь минимальная. Каринка через тепловизор получается очень четкой, потому что там не мешает дым, стены. Видно, где находятся люди и где идет максимальное возгорание», — оценил разработку Сергей Колунов.
Благодарственные письма к юбилею МЧС уже вручили ряду сотрудников пожарно-спасательной станции № 4.
«Были награждены отличившиеся сотрудники, которые проявили себя при тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, а также при ликвидации ЧС, которые возникали у нас на территории городского округа: это прохождение метеорологических происшествий и тушение пожаров на различных объектах», — рассказал заместитель начальника 15-го ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Московской области Денис Жуков.