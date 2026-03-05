Депутат Госдумы оценила модернизацию водозаборного узла в Дмитрове

Депутат Государственной Думы Ирина Роднина вместе с местными жителями посетила водозаборный узел № 1 на улице Пушкинской в Дмитрове. Объект, построенный в 1923 году, полностью реконструировали в 2025 году по программе «Чистая вода».

Станция обеспечивает чистой водой около 14 тысяч жителей микрорайонов Маркова и Аверьянова, улиц Оборонной и Пушкинской, а также три детских сада и три школы. Проектная мощность ВЗУ — 5,5 тысячи кубометров воды в сутки. Пробурены новые скважины, вода поднимается с глубины 130 метров. Установлены два резервуара чистой воды объемом по 800 кубометров каждый, внедрена многоступенчатая система очистки, включая обезжелезивание.

Станция оснащена системой повторного использования промывных вод фильтров, что исключает сброс примесей в городскую канализацию. Управление автоматизировано, параметры отображаются на дисплее в реальном времени. Все оборудование — российского производства.

«Сегодня Дмитровский округ — один из лидеров Подмосковья по реализации программы „Чистая вода“. Обеспеченность жителей качественной водой уже достигла 90%. Только в прошлом году современные станции очистки заработали в восьми населенных пунктах: Куликово, Бунятино, Горшково, Рогачево, Подьячево, Парамоново, Деденево и Новосиньково. В этом году завершим реконструкцию ВЗУ в Яхроме. Помимо этого, запланирована установка резервных генераторов — это гарантия, что вода будет в домах даже в нештатных ситуациях», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.