Депутат Госдумы оценил ремонт Дворца спорта «Видное» в Ленинском округе

Глава Ленинского округа Станислав Каторов и депутат Госдумы Роман Терюшков посетили спорткомплекс, работающий с 2006 года. В 2025 году учреждение вошло в проект губернатора Московской области, что позволило внедрить цифровые технологии и обновить инфраструктуру.

В рамках программы «Умный ФОК» во Дворце спорта установили 8 дополнительных камер видеонаблюдения для усиления безопасности посетителей. Система позволяет в режиме онлайн отслеживать загруженность объектов, анализировать эффективность работы и планировать загрузку залов.

В минувшем году в главном зале комплекса обновили паркет, что создало комфортные условия для проведения соревнований высокого уровня. Также на стадионе «Металлург», входящем в структуру Дворца спорта, провели реконструкцию освещения футбольного поля. Устаревшие лампы заменили современными прожекторами, обеспечивающими качественный свет в вечернее время.

Дворец спорта «Видное» остается одной из ключевых площадок округа для проведения спортивных турниров, тренировок, праздничных и культурно-массовых мероприятий.