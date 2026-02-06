Депутат Госдумы оценил ремонт дома культуры поселка Челюскинский в Пушкино

5 февраля депутат Государственной Думы ФС РФ Сергей Пахомов совместно с главой городского округа Пушкинский Максимом Красноцветовым, а также депутатом Московской областной Думы Михаилом Жданом и заместителем главы Еленой Панькив посетили Дом культуры «Импульс» в Челюскинском.

Здание 1955 года постройки получило второе дыхание благодаря реализации в 2025 году программы «Проведение ремонта объектов муниципальных культурно-досуговых учреждений в сельской местности». В ходе работ обновили внутренние помещения, установили новые перегородки и провели зонирование пространства, что позволило сделать клуб более удобным и функциональным.

Кроме того, для учреждения было закуплено современное светодиодное, звуковое и выставочное оборудование, что значительно повысило качество проведения мероприятий. Также обновили мебель и добавили элементы декора, создающие уютную и привлекательную атмосферу для посетителей.

Дом культуры «Импульс» объединяет 11 клубных формирований, в которых активно участвуют 208 человек. Кроме того, здесь действует любительское объединение «Волонтеры культуры», насчитывающее 35 участников. За прошедший год здесь было проведено 150 мероприятий.