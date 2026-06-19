Депутат Госдумы оценил проекты байкеров Дмитровского округа

Депутат Государственной думы Денис Кравченко побывал с визитом в местном отделении мотоклуба «Ночные волки» в Дмитрове. На встрече собрались участники общественных и патриотических организаций, которые активно участвуют в жизни округа и реализуют социально значимые инициативы.

Темой разговора стало патриотическое воспитание молодежи. Особое внимание уделили проектам, которые помогают ребятам получать полезные навыки, учиться работать в команде и принимать активное участие в жизни общества.

Многие из дмитровских «волков» сами прошли через «горячие точки» и специальную военную операцию. Личный опыт, помноженный на желание передать свои знания подрастающему поколению, делают занятия в клубе увлекательными и популярными.

Для Дениса Кравченко провели экскурсию по клубному дому и познакомили с деятельностью отделения. Президент мотоклуба, ветеран СВО Сергей Горшенев рассказал о проектах, направленных на работу с молодежью. Среди них — тактическая медицина, основы первой помощи, военно-прикладное дело и управление БПЛА.