Депутат Госдумы оценил обновленный корпус школы № 18 в Красногорске
Корпус школы № 18 в жилом комплексе «Изумрудные холмы» открылся в январе этого года и сразу стал точкой притяжения для сотен детей. Депутат Государственной думы Сергей Колунов побывал в школе и пообщался с педагогами и родителями учеников.
Общая площадь современного образовательного пространства составляет свыше 11 тысяч квадратных метров. Здесь есть все: просторные кабинеты, лаборатории, актовый и спортивный зал, столовая, пищеблок. Забота о детях — в каждой детали. Даже в коридорах вместо пустых пролетов — уютные мягкие диванчики.
«Она удобная для детей, светлая, просторная. У нас огромный ресурс, для того чтобы учиться, заниматься, тренироваться, петь, плясать, рисовать. Ну, в общем-то, проводить здесь практически все время. И над этим мы работаем — над школой полного дня», — рассказала директор СОШ № 18 Ирина Виноградова.
Уже сейчас в здании, построенном по Народной программе партии «Единая Россия», обучаются свыше 600 ребят с первого по восьмой класс, а будет еще больше.
«Всегда интересно приезжать в школу, когда она только начинает работать, когда все впереди, еще нет картин с детьми, нет грамот, завоеванных кубков. И вот сегодня это старт. Старт новой школы, которая обретет потом свою историю, свое название, гимн. Дети будут петь и гордиться своей школой, и рассказывать потом своим детям», — отметил Сергей Колунов.
Почетному гостю после экскурсии рассказали о планах на перспективу. В дружеском формате обсудили нововведения в учебном процессе и даже роль искусственного интеллекта в современном мире. Но главное — это живое общение. Из зала звучали вопросы и предложения, что важно. Сейчас «Единая Россия» собирает инициативы жителей для новой Народной программы — документа, с помощью которого наказы избирателей воплощаются в жизнь реальными делами властей.