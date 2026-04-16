Депутат Госдумы оценил обновленный корпус школы № 18 в Красногорске

Корпус школы № 18 в жилом комплексе «Изумрудные холмы» открылся в январе этого года и сразу стал точкой притяжения для сотен детей. Депутат Государственной думы Сергей Колунов побывал в школе и пообщался с педагогами и родителями учеников.

Общая площадь современного образовательного пространства составляет свыше 11 тысяч квадратных метров. Здесь есть все: просторные кабинеты, лаборатории, актовый и спортивный зал, столовая, пищеблок. Забота о детях — в каждой детали. Даже в коридорах вместо пустых пролетов — уютные мягкие диванчики.

«Она удобная для детей, светлая, просторная. У нас огромный ресурс, для того чтобы учиться, заниматься, тренироваться, петь, плясать, рисовать. Ну, в общем-то, проводить здесь практически все время. И над этим мы работаем — над школой полного дня», — рассказала директор СОШ № 18 Ирина Виноградова.

Уже сейчас в здании, построенном по Народной программе партии «Единая Россия», обучаются свыше 600 ребят с первого по восьмой класс, а будет еще больше.