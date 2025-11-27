Депутат Госдумы оценил обновленную набережную Травинского озера в Пушкино

Мини-парк с водоемом уютно вписался в жилую застройку в центре города. У озера появились вело- и беговые дорожки, современная детская площадка с деревянными элементами, спортивная зона, настил с шезлонгами, смотровая площадка и лавочки. Несмотря на погоду, жители уже здесь гуляют, пьют чай на свежем воздухе и наслаждаются видами.

«Эта лавочка — как смотровая площадка, как амфитеатр. Мне очень нравится. Я вижу все, что вокруг меня, и это воодушевляет на какие-то мысли светлые, идеи возникают. Здесь замечательно, особенно, когда начнут цвести наши местные „лотосы“. Все очень живописно, мило. Нам нравится, мы отдыхаем сейчас», — поделилась впечатлениями одна из горожанок.