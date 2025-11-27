Депутат Госдумы оценил обновленную набережную Травинского озера в Пушкино
Территория Травинского озера в Пушкино преобразилась после масштабного благоустройства. Реконструированный объект посетил депутат Государственной думы Сергей Пахомов, чтобы оценить качество проведенных работ.
Мини-парк с водоемом уютно вписался в жилую застройку в центре города. У озера появились вело- и беговые дорожки, современная детская площадка с деревянными элементами, спортивная зона, настил с шезлонгами, смотровая площадка и лавочки. Несмотря на погоду, жители уже здесь гуляют, пьют чай на свежем воздухе и наслаждаются видами.
«Эта лавочка — как смотровая площадка, как амфитеатр. Мне очень нравится. Я вижу все, что вокруг меня, и это воодушевляет на какие-то мысли светлые, идеи возникают. Здесь замечательно, особенно, когда начнут цвести наши местные „лотосы“. Все очень живописно, мило. Нам нравится, мы отдыхаем сейчас», — поделилась впечатлениями одна из горожанок.
Проект благоустройства территории озера выполнен с учетом особенностей рельефа и пожеланий местных жителей. Здесь были укреплены берега, проведена ливневка и очищен сам водоем, что обеспечит долговечность обновленной набережной. Депутат Госдумы Сергей Пахомов и глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов пообщались с жителями и особо отметили, что этот объект — пример эффективного вложения средств.
«Получилось очень хорошо. Уже сейчас видно, насколько качественно все сделано. Мне кажется, здесь получился отличный мини-парк», — сказал Сергей Пахомов.
Благоустройство территории стало реальным благодаря механизмам федеральной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и областному правительству.