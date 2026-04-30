Депутат Госдумы оценил капремонт Кузнецовской школы в Павловском Посаде

29 апреля депутат Государственной Думы РФ от фракции «Единая Россия» Геннадий Панин, глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов, депутат Московской областной Думы Линара Самединова и родители школьников посетили Кузнецовскую школу, чтобы оценить прогресс в реализации масштабных ремонтных работ. Этот год особенный для образовательного учреждения — школе исполняется 40 лет.

За все эти годы здесь не проводились такие крупные ремонты, как сейчас. Ранее проблемы решались лишь локально, а сегодня школа получает современную модернизацию.

В рамках программы обновления реализуются важные проекты: в школе действует кадетский класс имени Александра Невского, функционируют проекты «Самбо в школу» и «Футбол в школу», поддерживаемые Российским футбольным союзом. Школа обновится не только новыми классами и лабораториями, но и получит современный спортзал для занятий самбо и футболом, а также спортивное ядро на свежем воздухе для школьников и жителей округа.

Кроме того, после перепланировки планируется обеспечить школу полноценным пищеблоком, что значительно повысит уровень питания учащихся. Несмотря на еще не завершенные этапы работ, родители остались довольны текущим прогрессом и выразили надежду на скорое завершение обновления. Это важный шаг к созданию современных условий для обучения и воспитания подрастающего поколения в Павлово-Посадском округе.