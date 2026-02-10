Депутат Госдумы оценил ход благоустройства озера в Павлово-Посадском округе

9 февраля депутат Госдумы Геннадий Панин и глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов провели инспекцию хода работ по благоустройству озера Стахановское в Электрогорске. Они ознакомились с текущим этапом реализации проекта, стартовавшего в зимний период.

«Из-за снежной зимы ожидается сильный разлив озера весной. Чтобы не ждать, пока вода уйдет, строители уже провели демонтажные работы. Сейчас идет подготовка основания под будущую спортивную площадку и устройство насыпи для сдерживания половодья», — пояснили в ходе проверки.

Старт работ в зимний период имеет важное практическое значение. При разработке проекта были учтены пожелания жителей, поступившие после первого этапа благоустройства. В частности, особое внимание уделено освещению территории.

Завершить все работы планируется к 30 мая — ко Дню празднования 80-летнего юбилея города Электрогорска.