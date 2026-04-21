Депутат Госдумы обсудил с активистами подготовку ко Дню Победы в Химках

Депутат Государственной Думы Денис Кравченко 20 апреля встретился с активистами химкинского отделения «Молодой Гвардии» партии «Единая Россия». Главной темой стала подготовка к празднованию Дня Победы и реализация патриотических инициатив в округе.

Активисты представили депутату программу предстоящих мероприятий. В планах — приведение в порядок памятников и мемориалов, поздравления ветеранов, участие в возложениях цветов, мотопробегах, концертах и других городских событиях. Отдельное внимание уделили совместной работе в рамках партийного проекта «Историческая память». Участники договорились о координации усилий и утвердили план патриотических акций в городе до конца года.

«День Победы — это не просто дата, это живая память, которую важно сохранять и передавать следующим поколениям. В Химках мы видим сильное, неравнодушное молодежное движение, готовое брать на себя ответственность и делать реальные дела. Поддержка таких инициатив — наш общий приоритет», — подчеркнул Денис Кравченко.

Ко Дню Победы в округе готовят насыщенную программу. Запланировано около пятидесяти мероприятий: памятные митинги, выставки, концерты в парках и домах культуры, спортивные турниры, мастер-классы и уроки мужества в школах. Центральными событиями станут большой концерт и спектакль «Дороги Победы» в театре «Наш дом» с участием ветеранов и военных династий.