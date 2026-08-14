Депутат Госдумы обсудил развитие медицины с врачами Солнечногорска

В мероприятии также приняли участие главный врач учреждения, член фракции «Единая Россия» Лариса Борисова, председатель Совета депутатов Марина Веремеенко, руководители профильных служб и отделений.

«Мы находимся в здании капитально отремонтированной поликлиники в замечательных условиях, но есть еще к чему стремиться. Осмотрел вместе с главврачом те помещения, которые требуют вмешательства и капитального ремонта. Будем стремиться к тому, чтобы привести их в порядок, и чтобы учреждение на 100 процентов соответствовало ожиданиям наших жителей. Для людей очень важно не только качество услуг и квалификация специалистов, но и условия, в которых им оказывается медицинская помощь, в том числе стационарная», — отметил Денис Кравченко.

Врачи затронули наиболее острые вопросы повседневной практики: необходимость обновления диагностического оборудования, дефицит узких специалистов. Депутат подчеркнул важность подобных встреч для получения прямой обратной связи от медицинского сообщества.

Денис Кравченко заверил собравшихся, что озвученные проблемы будут зафиксированы и проработаны в рамках его полномочий.