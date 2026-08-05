Депутат Госдумы обсудил развитие городского спорта с жителями Химок

Депутат Государственной думы Денис Кравченко провел встречу с представителями спортивной отрасли Химок. Развитие спортивной инфраструктуры в Химках идет в связке Народной программой «Единой России», нацеленной на то, чтобы физическая активность стала доступной каждому.

За пять лет в Химках обновились спорткомплексы «Родина» и «Юность» — теперь там современные раздевалки, безопасное покрытие и улучшенное освещение. Особое внимание уделяют детско‑юношескому спорту: в Химкинской школьной лиге участвуют более 720 учеников из 12 школ, а за сезон проходит свыше 400 матчей.

«Ежегодно в Химках проводится более двух тысяч крупных спортивных мероприятий. За последние пять лет состоялось свыше 10 тысяч соревнований и турниров. Химкинские спортсмены ежегодно приносят в копилку города порядка двух тысяч медалей. Таким образом, за пять лет накоплено 10 тысяч медалей», — отметил Денис Кравченко.

Тренеры получают поддержку через программы «Социальная ипотека», «Земский тренер» и другие меры. Пример того, насколько значима эта поддержка, — история старшего тренера сборной Московской области по сабле среди женщин Сергея Семина: более 13 лет он возглавляет отделение сабли, а на протяжении 15 лет был личным наставником двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян, сыграв большую роль в становлении ее карьеры.

«Для меня как тренера важно, что в последние годы ощутимо изменилась материальная база: появилось новое оборудование, обновили залы, стало проще привлекать ребят. А когда видишь, как ребенок из неуверенного новичка вырастает в настоящего чемпиона — это и есть главный результат», — поделился заслуженный тренер России Сергей Семин.

В планах на 2026 год — строительство и реконструкция 54 спортивных объектов в Подмосковье и обустройство более 400 дворовых территорий, включая площадки для воркаута и зоны для людей с особенностями здоровья. Так в Химках формируется целостная экосистема массового спорта — от дворовых площадок до профессиональных школ.