Депутат Госдумы Никита Чаплин провел прием граждан в Воскресенске

К Алексею Малкину и Никите Чаплину обратилась активист общества инвалидов Тамара Сагирова. Она поблагодарила руководителей за помощь. Несколько лет назад Тамара попросила выделить помещение под отделение общества в Воскресенске. В 2024 году определили новое расположение офиса. В рядах организации — сотни людей. Это большой и дружный коллектив.

«Все эти люди достойны восхищения. Преодолевая боль и недуги, они ведут активный образ жизни и удивляют своими талантами, занимаются творчеством, спортом, общественной деятельностью, стремятся сделать свою жизнь легче и ярче и готовы помогать в этом другим. Партия всегда помогала не словом, а делом. Рад, что мы смогли оказать содействие в таком важном деле», — отметил Никита Чаплин.

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