Депутат Никита Чаплин проверил работу избирательных участков в Воскресенске

В городском округе Воскресенск завершился второй день голосования на выборах депутатов в Совет депутатов муниципалитета. Проверить работу участковых избирательных комиссий приехал депутат Государственной Думы Никита Чаплин.

Депутат сообщил, что посетил городской округ Воскресенск, где работает 83 избирательных участка. Вместе с главой городского округа Алексеем Малкиным они пообщались с членами УИК № 151, где проголосовала местная хоккейная команда «Химик». Никита Чаплин отметил, что работа на участках организована на высоком уровне.

В завершающий день голосования участки будут открыты с 8:00 до 20:00. Жители округа могут сделать свой выбор и внести вклад в будущее муниципалитета.

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