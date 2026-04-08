Депутат Госдумы Никита Чаплин будет участвовать в выборах по Коломенскому округу
3 апреля в качестве участника предварительного голосования партии «Единая Россия» зарегистрировался действующий депутат Государственной думы Никита Чаплин. Он примет участие в выборах кандидатов в депутаты Федерального Собрания РФ по 120 Коломенскому избирательному округу.
Никита Чаплин вместе с командой коломенских кандидатов в депутаты Государственной и Московской областной думы подал документы в областном отделении партии «Единая Россия» для участия в предварительном голосовании на выборах.
«Надеюсь, что наши избиратели, члены нашей партии поддержат нас, выберут сильнейших. Всем коллегам желаю удачи и благодарю еще раз членов нашей партии, которые примут участие в предварительном голосовании», — сказал Никита Чаплин.
За первые две недели регистрации в Подмосковье поступило свыше 420 заявок от кандидатов. Среди них — представители самых разных сфер: ветераны СВО, медицинские работники, предприниматели, активисты общественных организаций. Одной из отличительных черт предварительного голосования в регионе в этом году стало активное участие молодежи: значительную часть кандидатов составляют новые лица в политике, в том числе граждане до 35 лет. Среди них — 25‑летняя Ася Исаева, председатель совета директоров предприятия «Емельяновка» и агрофирмы «Сосновка», расположенных в городском округе Коломна. Она подала документы на участие в предварительном голосовании в Мособлдуму.
«Я работаю в агропромышленном комплексе в Подмосковье и хорошо знаю, чем живет село сегодня. В нашем холдинге я занимаюсь вопросами развития предприятия. Но меня волнуют вопросы не только производства, но и трудоустройства, комфортной жизни наших сотрудников. Я верю, что сегодня село — это про современные технологии, про стабильную работу, заработок и комфортную жизнь. Я решила принять участие в предварительном голосовании, потому что партия „Единая Россия“ решает конкретные вопросы людей», — отметила Ася Исаева.
Напомним, предварительное голосование «Единой России» помогает определить кандидатов, которые представят партию на будущих выборах в Государственную и областную думы, в муниципальные советы. Ключевая особенность процедуры — ее открытость: проголосовать могут все жители региона, независимо от того, состоят они в партии или нет. Такой подход стимулирует конкуренцию среди претендентов и позволяет избирателям заранее оценить будущих кандидатов, влияя на итоговый список. Таким образом, партия выдвигает на выборы тех, кто уже заручился поддержкой граждан. Выдвижение кандидатов продлится до 30 апреля, само голосование пройдет с 25 по 31 мая.