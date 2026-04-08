Депутат Госдумы Никита Чаплин будет участвовать в выборах по Коломенскому округу

3 апреля в качестве участника предварительного голосования партии «Единая Россия» зарегистрировался действующий депутат Государственной думы Никита Чаплин. Он примет участие в выборах кандидатов в депутаты Федерального Собрания РФ по 120 Коломенскому избирательному округу.

Никита Чаплин вместе с командой коломенских кандидатов в депутаты Государственной и Московской областной думы подал документы в областном отделении партии «Единая Россия» для участия в предварительном голосовании на выборах.

«Надеюсь, что наши избиратели, члены нашей партии поддержат нас, выберут сильнейших. Всем коллегам желаю удачи и благодарю еще раз членов нашей партии, которые примут участие в предварительном голосовании», — сказал Никита Чаплин.

За первые две недели регистрации в Подмосковье поступило свыше 420 заявок от кандидатов. Среди них — представители самых разных сфер: ветераны СВО, медицинские работники, предприниматели, активисты общественных организаций. Одной из отличительных черт предварительного голосования в регионе в этом году стало активное участие молодежи: значительную часть кандидатов составляют новые лица в политике, в том числе граждане до 35 лет. Среди них — 25‑летняя Ася Исаева, председатель совета директоров предприятия «Емельяновка» и агрофирмы «Сосновка», расположенных в городском округе Коломна. Она подала документы на участие в предварительном голосовании в Мособлдуму.