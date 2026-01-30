Депутат Госдумы навестил блокадницу в Ленинском городском округе

Галине Федотовой из города Видное исполнилось 87 лет. Когда началась блокада, ей было всего семь. Все 872 дня она провела в осажденном городе.

«Тогда было очень тяжело, голодно. Мама работала на Кировском заводе и брала нас с собой, потому что там выдавали пайки. Мы делили их на всех», — рассказала она.

После войны Галина вышла замуж за военного, получила профессию повара и много лет работала по специальности. Сейчас она живет рядом с сыном и активно участвует в общественной жизни округа.

«Галина Мироновна сохранила оптимизм и силу духа. Ее подвиг и память о блокаде мы обязаны передавать следующим поколениям», — отметил Роман Терюшков.

Во время встречи депутат обсудил с блокадницей не только прошлое, но и текущие бытовые вопросы.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время, по разным данным, погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона мирных жителей.