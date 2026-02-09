Депутат Госдумы наградил сотрудников предприятия из Ленинского округа

Депутат Госдумы Роман Терюшков и глава Ленинского округа Станислав Каторов посетили ООО «Газпром ВНИИГАЗ». В ходе визита они наградили сотрудников института почетными грамотами и благодарственными письмами.

Встреча с коллективом в формате открытого диалога состоялась 6 февраля в преддверии Дня российской науки. Сотрудники задали гостям вопросы, касающиеся жилищно-коммунальной сферы, благоустройства, транспортной инфраструктуры и содержания дорог.

«Будущее технологического суверенитета России формируется на таких научных площадках, как „Газпром ВНИИГАЗ“. Здесь создают отечественные решения, которые обеспечивают независимость нашей промышленности», — подчеркнул Роман Терюшков.

«Муниципалитет продолжит поддерживать развитие науки и создавать условия для укрепления инновационного потенциала территории», — отметил Станислав Каторов.

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» — головной научный центр ПАО «Газпром». В Московской области расположены научные центры и опытно-экспериментальная база Института, где проводятся испытания технологий и оборудования, выполняются прикладные исследования, опытно-конструкторские работы и внедрение инновационных решений для повышения эффективности и надежности объектов газовой отрасли.