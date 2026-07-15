Депутат Госдумы Кравченко подал документы в избирательную комиссию в Дмитрове

Депутат Госдумы Денис Кравченко подал документы в территориальную избирательную комиссию в Дмитрове как кандидат от «Единой России». Он баллотируется в высшую палату парламента от 119-го одномандатного округа.

Подмосковье — родной регион для парламентария, в Госдуме он представляет его уже 10 лет.

«Моя главная задача всегда оставалась и остается неизменной — приносить реальную пользу людям. Я уверен, что вместе мы сможем добиться поставленных целей и улучшить жизнь в округе. Надеюсь на ваше доверие и поддержку!» — написал он в соцсетях.

ТИК продолжит прием документов до 22 июля.

Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин назвал предстоящее голосование одним из важнейших внутренних политических событий для государства.