Депутат Госдумы Колунов проверил благоустройство набережной в Красногорске

Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Депутат Государственной Думы Сергей Колунов и глава Красногорска Дмитрий Волков провели мониторинг набережной реки Синички. Объект благоустроили благодаря федеральной поддержке.

На обновленной набережной реки Синички гармонично сочетаются природный ландшафт и современные решения. Проект реализовали благодаря федеральной поддержке и включенности губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Теперь использовать набережную можно круглый год. Важно уделить внимание пространству для досуга взрослых, детей и спортсменов, а летом — любителей пляжного отдыха. Дополнительно увеличат количество парковочных мест.

Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
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«Уже сейчас новая точка притяжения становится излюбленным местом прогулок, и в дальнейшем, наряду с Опалиховским лесопарком, рассчитываем, что это место будет пользоваться большой популярностью у всех поколений наших жителей. В ближайшей перспективе планируем приступить к благоустройству Яблоневого сквера, городского парка, сквера Оптиков и озера Торфяное в Нахабине», — сказал глава городского округа Дмитрий Волков.

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