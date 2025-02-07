Депутат Госдумы Колунов проверил благоустройство набережной в Красногорске

Депутат Государственной Думы Сергей Колунов и глава Красногорска Дмитрий Волков провели мониторинг набережной реки Синички. Объект благоустроили благодаря федеральной поддержке.
На обновленной набережной реки Синички гармонично сочетаются природный ландшафт и современные решения. Проект реализовали благодаря федеральной поддержке и включенности губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Теперь использовать набережную можно круглый год. Важно уделить внимание пространству для досуга взрослых, детей и спортсменов, а летом — любителей пляжного отдыха. Дополнительно увеличат количество парковочных мест.
«Уже сейчас новая точка притяжения становится излюбленным местом прогулок, и в дальнейшем, наряду с Опалиховским лесопарком, рассчитываем, что это место будет пользоваться большой популярностью у всех поколений наших жителей. В ближайшей перспективе планируем приступить к благоустройству Яблоневого сквера, городского парка, сквера Оптиков и озера Торфяное в Нахабине», — сказал глава городского округа Дмитрий Волков.
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