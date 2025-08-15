Депутат Госдумы Колунов посетил центр спецподготовки «Витязь» в Балашихе

Депутат Госдумы Сергей Колунов встретился с кандидатами на службу по контракту в центре «Витязь» в Балашихе. Вместе с главой округа Сергеем Юровым он пообщался с инструкторами и будущими военнослужащими, а также рассказал о мерах социальной поддержки участников СВО и их семей.

«Я много где побывал, но вот такого комплексного подхода нигде не видел. Здесь ты приехал, в течение дня тебе все оформили, тебе все помогли сделать. Это, наверное, один из первых таких соприкосновений, в котором ты понимаешь внимание к себе государства. Это очень важно для ребят», — отметил он.

Клунов осмотрел классы тактической медицины, огневой подготовки, инженерного дела и противодействия дронам. Также депутат передал в помощь центру несколько современных 3D-принтеров для производства расходных материалов для обучения.

Центр вселяет уверенность не только в тех, кто отправляется выполнять свой долг, но и в их родственников.

«Он (будущий военнослужащий по контракту — прим. ред.) выходит с „Витязя“ подготовленный, и наши души, женской части нашей страны, я думаю, что спокойны, потому что человек прошел обучение. Человек подготовился не только морально, но и физически. Дорогого стоит», — сказала исполнительный директор ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова.

Центр «Витязь» существует в Балашихе с 2023 года. Созданный по поручению губернатора Андрея Воробьева, он стал первым в России единым пунктом отбора граждан на военную службу. Здесь ребята могут пройти медкомиссию, подписать контракт и приступить к военной подготовке.

Обучение проводят инструкторы-ветераны боевых действий, прошедшие горячие точки, с большим стажем. Отдельная работа ведется по тактической медицине и подготовке операторов-беспилотников. Будущим контрактникам рассказывают и показывают не только как управлять дронами, но и как их ремонтировать.