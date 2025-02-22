Депутат Госдумы Колунов посетил производство упаковочных машин в Красногорске

Депутат Государственной Думы Сергей Колунов обсудил вопросы наставничества на предприятиях и трудового воспитания молодежи во время встречи с сотрудниками красногорского завода по производству упаковочных машин «БЕСТРОМ». В ходе беседы он также рассказал о своей законодательной деятельности в этом направлении за 2024 год.

Колунов напомнил, что в октябре 2024 года был принят закон, предложенный партией «Единая Россия», который регулирует институт наставничества. Документ устанавливает гарантии для наставников-кураторов, чья задача — помогать молодым специалистам адаптироваться на новом рабочем месте.

«Мы внесли изменения в Трудовой кодекс, чтобы закрепить понятие наставничества на рабочем месте и обязать работодателей оплачивать этот вид деятельности», — пояснил депутат.

Еще одной важной инициативой стало возвращение уроков труда в школы. Как отметил Колунов, эта идея обсуждалась с 2022 года и наконец была реализована — с 1 сентября 2024 года школьники вновь начали посещать уроки труда. Кроме того, был принят закон о трудовом воспитании, который позволяет учащимся участвовать в общественно полезной деятельности без обязательного согласия родителей.

В завершение встречи депутат рассказал о новом предложении, поступившем от коллектива завода. Работники попросили проработать возможность учреждения медали для тружеников промышленности.

«В ходе встречи получил наказ от коллектива — проработать учреждение медали для тружеников промышленности. Напомню, в феврале прошлого года мы добились учреждения ордена „За доблестный труд“, однако для его получения обязательным условием является наличие иных государственных наград. Поэтому медаль, которую можно получить „с нуля“, должна быть. И льготы должны быть. Будем прорабатывать», — отметил Сергей Колунов.