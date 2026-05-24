Депутат Госдумы Коган встретился с жителями Чехова

В Чехове прошла встреча жителей с представителями власти и депутатом Госдумы Александром Коганом. Главными темами стали ремонт домов, качество коммунальных услуг, развитие городской среды и модернизация инфраструктуры.

Жители округа подняли вопросы, связанные с уборкой мусора, электроснабжением, цифровой безопасностью и благоустройством общественных пространств. Отдельное внимание участники уделили завершению работ в Губернском парке и перспективам появления городского театра. На встрече также обсуждали состояние многоквартирных домов и планы по капитальному ремонту.

В рамках разговора представители власти рассказали о планах по обновлению жилого фонда. В трехлетнюю программу капитального ремонта включили около 150–160 домов. Еще 21 дом добавили после обращений жителей округа.

За последние пять лет в Чехове реализовали несколько крупных проектов. В округе строили дороги, обновляли системы освещения и электроснабжения, ремонтировали школы и детские сады. Кроме того, власти продолжают программу модернизации объектов теплоснабжения. По данным администрации, долю второй смены в школах удалось сократить почти на 90 процентов.

«Чехов — одна из самых динамично развивающихся территорий. Людей привлекают экология, удобное расположение, транспортная доступность и качество инфраструктуры», — сказал депутат Государственной думы Александр Коган.

После встречи жители смогли оставить свои предложения и обращения. Обсудить инициативы также можно на выездных приемах администрации и во время личных встреч с главой округа Михаил Собакин.