Депутат Госдумы Ирина Роднина встретилась с педагогами школы № 30 в Химках

20 мая депутат Государственной думы Ирина Роднина провела встречу с педагогическим коллективом школы № 30 в Химках и представила итоги работы за пять лет. Особое внимание уделили развитию системы образования и созданию современной социальной инфраструктуры в Подмосковье.

Регион активно растет, вместе с этим увеличивается потребность в новых школах и детских садах.

«Именно поэтому строительство новых образовательных учреждений остается одним из ключевых направлений работы. Областное региональное отделение партии „Единая Россия“ курирует возведение новых школ и детских садов, чтобы инфраструктура соответствовала темпам роста наших городов и потребностям семей», — отметила Ирина Роднина.

За последние годы в Подмосковье удалось реализовать важные наказы жителей и обеспечить появление новых социальных объектов. Эта работа ведется совместными усилиями педагогов, жителей, региональной власти и депутатского корпуса.

Участникам встречи также напомнили о продолжении сбора инициатив. Среди основных тем обращений жителей — благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, развитие дорог и общественного транспорта.

Жители Подмосковья могут внести свои предложения в общественных приемных, по телефону горячей линии 8-800-200-89-50 или на сайте естьрезультат.рф.