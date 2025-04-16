Депутат Госдумы Ирина Роднина проверила ремонт социальных объектов в Химках

Рабочие завершили демонтаж конструкций, в здании ведутся черновые отделочные работы. Как сообщил руководитель проекта Андрей Колистратов, подрядчики уже приступили к подготовке фасада. «Совсем скоро подрядчики начнут выполнять работы по реконструкции барельефной части», — рассказал он.

На объекте также заливают пол в цокольном этаже, монтируют инженерные коммуникации. Завершение капитального ремонта ожидается в августе.

Также Ирина Роднина побывала в Доме детского творчества «Созвездие», где реконструкция стартовала в апреле прошлого года. Здесь уже обновили кровлю, фасад, системы отопления и вентиляции, расширили помещения и оснастили их современной техникой и мебелью.

«Это — наше будущее. От того, насколько комфортно и качественно проходит процесс обучения и получения дополнительных знаний, зависит будущее и благополучие наших детей», — подчеркнула Ирина Роднина.

После завершения ремонта учреждение сможет принять более двух тысяч детей.