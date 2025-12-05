Депутат Госдумы Ирина Роднина проверила работу роддома в Химках

Депутат Государственной думы Ирина Роднина и главный врач Химкинской областной клинической больницы Владислав Мирзонов оценили работу Химкинского роддома после завершения капитального ремонта. За десятилетия деятельности учреждения в нем появилось на свет свыше 100 тысяч детей.

В ходе визита гости осмотрели обновленные отделения, включая индивидуальные палаты, раздельные приемные зоны, отделение реанимации новорожденных и специальный бокс для пациенток с инфекционными заболеваниями.

«Результат действительно впечатляет. Видно, что здесь провели глубокую модернизацию, сделанную с заботой о женщинах и новорожденных. Все выглядит современно, продуманно и очень комфортно для пациентов», — сказала Ирина Роднина.

В учреждении располагаются отделения гинекологии, патологии беременности, послеродовое и реанимационное. Все подразделения оснащены современным медицинским оборудованием.

«Фактически роддом перестроили заново. Условия стали комфортнее, появилась палата для семейных родов. Но главное — профессиональная команда, на которую мы всегда опирались», — подчеркнул Владислав Мирзонов.

Химкинский роддом остается одним из ключевых медучреждений округа. Обновление инфраструктуры позволит вывести качество помощи на новый уровень.