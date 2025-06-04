Депутат Госдумы Ирина Роднина проверила летние лагеря в Дмитровском округе

Заместитель главы муниципалитета Ирина Костышина подробно рассказала парламентарию о формах летнего отдыха, доступных для детей. В этом году в Дмитровском округе работают лагеря дневного пребывания с разнообразными программами, пришкольные лагеря и площадки на базе учреждений культуры и спорта. Родители оплачивают только питание детей, остальные расходы берет на себя муниципалитет.

Ирина Родина побывала в Центре детского творчества, где через неделю откроются спортивный лагерь «Фиеста» на 25 детей и творческий лагерь, в котором отдохнут 100 ребят.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин подчеркнул, что летний отдых детей является важной частью образовательного и воспитательного процесса. «Мы стремимся создать комфортные условия, чтобы каждый ребенок мог провести каникулы с пользой», — сказал он.

Ирина Роднина назвала подход Дмитровского округа к летней занятости детей очень основательным. «У вас здесь все продумано до мелочей — и питание, и безопасность, и программа. Это отличный пример для подражания. Такой опыт стоит тиражировать на другие регионы», — отметила депутат Госдумы.