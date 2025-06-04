Депутат Госдумы Ирина Роднина проверила летние лагеря в Дмитровском округе

Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского округа

Депутат Государственной думы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина посетила Дмитровский округ. Она высоко оценила организацию летней оздоровительной кампании для детей.

Заместитель главы муниципалитета Ирина Костышина подробно рассказала парламентарию о формах летнего отдыха, доступных для детей. В этом году в Дмитровском округе работают лагеря дневного пребывания с разнообразными программами, пришкольные лагеря и площадки на базе учреждений культуры и спорта. Родители оплачивают только питание детей, остальные расходы берет на себя муниципалитет.

Ирина Родина побывала в Центре детского творчества, где через неделю откроются спортивный лагерь «Фиеста» на 25 детей и творческий лагерь, в котором отдохнут 100 ребят.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин подчеркнул, что летний отдых детей является важной частью образовательного и воспитательного процесса. «Мы стремимся создать комфортные условия, чтобы каждый ребенок мог провести каникулы с пользой», — сказал он.

Ирина Роднина назвала подход Дмитровского округа к летней занятости детей очень основательным. «У вас здесь все продумано до мелочей — и питание, и безопасность, и программа. Это отличный пример для подражания. Такой опыт стоит тиражировать на другие регионы», — отметила депутат Госдумы.

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