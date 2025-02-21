Депутат Госдумы Ирина Роднина провела встречу с предпринимателями Дмитрова

В мероприятии приняли участие представительницы комитета женщин-предпринимателей Дмитровской торгово-промышленной палаты. На встрече также присутствовал заместитель главы округа Сергей Матреничев.

Музей Дмитровской лягушки стал местом проведения мероприятия не случайно — его хозяйка Юлия Хазова является ярким примером женщины-предпринимателя.

Ирина Роднина рассказала участницам встречи о государственной поддержке бизнеса и возможностях участия в различных программах и грантах. Она также ответила на актуальные вопросы, в том числе касающиеся реконструкции памятников Великой Отечественной войны в Дмитровском округе. Депутат Госдумы отметила важность поддержки женщин в предпринимательстве и их вклад в развитие муниципалитета.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин подчеркнул, что энергия бизнес-леди, их инициативность и профессионализм станут основой для реализации новых проектов, направленных на улучшение качества жизни жителей. «Такие встречи вдохновляют, объединяют

и открывают новые возможности для развития нашего округа», — сказал Иван Курданин.