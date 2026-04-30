Депутат Госдумы Ирина Роднина провела прием жителей в Дмитрове

Все обращения, поступившие от жителей, касались сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Жители ТСЖ «Дмитров парк» хотят самостоятельно управлять своим имуществом, для этого они создали ТСЖ. Собрание собственников прошло в электронной форме. В настоящее время идет процесс передачи документов от прежней управляющей компании. Жители обратились за содействием, чтобы ускорить этот процесс. Михаил Шувалов отметил: «Мы возьмем ситуацию на контроль и подключим областное Министерство по содержанию территорий и жилищно-коммунальному хозяйству». Ирина Роднина со своей стороны подготовит необходимые депутатские запросы для урегулирования ситуации.

Жители поселка Луговой обратились с вопросом о подаче газа в многоквартирные дома. В администрации пояснили: газгольдер, который использовался ранее, требует планового ремонта, поэтому для безопасности жителей его эксплуатация временно приостановлена. Сейчас разработан предварительный план с двумя вариантами: газификация поселка или реконструкция газгольдера. Окончательное решение примут после обследования установки, которое возможно в теплую сухую погоду.

Михаил Шувалов поручил своему первому заместителю Евгению Тертышникову провести встречу с жителями поселка, чтобы подробно рассказать о планах — не только по газу, но и по водоснабжению, канализации и благоустройству.

Михаил Шувалов отметил: «Совместный прием с депутатом Государственной Думы помогает быстрее решать вопросы жителей. Этот формат удобен и эффективен в первую очередь для людей».