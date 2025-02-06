Депутат Госдумы Ирина Роднина посетила Инженерную школу в Дмитрове

Ирина Роднина, Марина Шевченко и Иван Курданин осмотрели спортивный и актовый залы, а также школьный технопарк «Кванториум», где ученики осваивают лазерные технологии, искусственный интеллект, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и многое другое. Обучение проходит после уроков и доступно всем школьникам, включая учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Занятия проводят опытные педагоги — победители и призеры всероссийских конкурсов и чемпионатов.

«Инженерное образование становится все более востребованным в современном мире, и такие проекты, как „Кванториум“, играют ключевую роль в формировании интереса детей к техническим специальностям», — подчеркнула депутат Госдумы Ирина Роднина.