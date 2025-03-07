Депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась итогами проектов по развитию Подмосковья

Города в Московской области в последнее время стали активно меняться благодаря программам благоустройства. Депутат Государственной думы по Дмитровскому округу, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала 360.ru об улучшениях в регионе.

Спортсменка напомнила, что в Подмосковье находится самый большой аэропорт в стране — Шереметьево.

«Первое, что люди встречают, прилетая в Москву, в Россию — это Химки. И мы видим, как все меняется», — обратила внимание Ирина Роднина.

Она напомнила, что в регионе действуют различные программы благоустройства, проекты для жителей старшего поколения, а также проводят развлекательные мероприятия. Кроме того, в Московской области активно развивают исторические и туристические маршруты.

Депутат отметила и высокий уровень образования в регионе.

«В каждом городском округе у нас есть такие школы, на которые ориентируется не то что Подмосковье, а уже страна ориентируется», — заключила депутат.