Депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась итогами проектов по развитию Подмосковья
Города в Московской области в последнее время стали активно меняться благодаря программам благоустройства. Депутат Государственной думы по Дмитровскому округу, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала 360.ru об улучшениях в регионе.
Спортсменка напомнила, что в Подмосковье находится самый большой аэропорт в стране — Шереметьево.
«Первое, что люди встречают, прилетая в Москву, в Россию — это Химки. И мы видим, как все меняется», — обратила внимание Ирина Роднина.
Она напомнила, что в регионе действуют различные программы благоустройства, проекты для жителей старшего поколения, а также проводят развлекательные мероприятия. Кроме того, в Московской области активно развивают исторические и туристические маршруты.
Депутат отметила и высокий уровень образования в регионе.
«В каждом городском округе у нас есть такие школы, на которые ориентируется не то что Подмосковье, а уже страна ориентируется», — заключила депутат.