Депутат Госдумы Ирина Роднина поддержала акцию для школьников в Долгопрудном

Депутат Государственной думы Ирина Роднина приняла участие в ежегодной акции «Собери ребенка в школу» в Долгопрудном, которая с 2014 года помогает подготовить к учебному году детей из нуждающихся семей. В этом году поддержку оказали прежде всего родственникам участников специальной операции, а также жителям новых регионов России.

В прошлом году благодаря акции в Долгопрудном местному отделению «Единой России» удалось оказать помощь более чем 50 семьям. Организаторы рассчитывают на рост статистики в этом году, поскольку только за первую неделю один бокс с канцтоварами оказался заполнен.

Ирина Роднина лично пополнила коробку школьными принадлежностями.

«Каждый год акция показывает свою востребованность. Все больше людей приобщается к участию — и как меценаты, и как получатели», — подчеркнула депутат.