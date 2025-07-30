Депутат Госдумы Ирина Роднина поддержала акцию для школьников в Долгопрудном
Депутат Государственной думы Ирина Роднина приняла участие в ежегодной акции «Собери ребенка в школу» в Долгопрудном, которая с 2014 года помогает подготовить к учебному году детей из нуждающихся семей. В этом году поддержку оказали прежде всего родственникам участников специальной операции, а также жителям новых регионов России.
В прошлом году благодаря акции в Долгопрудном местному отделению «Единой России» удалось оказать помощь более чем 50 семьям. Организаторы рассчитывают на рост статистики в этом году, поскольку только за первую неделю один бокс с канцтоварами оказался заполнен.
Ирина Роднина лично пополнила коробку школьными принадлежностями.
«Каждый год акция показывает свою востребованность. Все больше людей приобщается к участию — и как меценаты, и как получатели», — подчеркнула депутат.
Помощь предоставили и семье Натальи Пастуховой, вдовы участника специальной операции и матери пятерых детей, в том числе с особенностями развития.
Ее сын Ставр получил набор отличника из рук Родниной.
«Опять у меня будут самые красивые тетради в классе!» — поделился эмоциями мальчик.
В рамках визита депутат вручила благодарности местным активистам «Единой России» Евгению Михайленко, Филиппу Базяку и Артуру Давидьянцу за их благотворительную деятельность.
Завершился визит передачей маскировочных сетей и защитных накидок «Панцирь» бойцу спецоперации Евгению Рштуни.
«Внимание долгопрудненских партийцев всегда поддерживает и придает сил. Такие подарки не просто необходимы на передовой. Они каждый раз становятся знаком того, что моим землякам не все равно, что о нас помнят и заботятся», — отметил военный.
Ирина Роднина выразила надежду на то, что участие в акции вдохновит детей в будущем оказывать помощь нуждающимся.