Депутат Госдумы и замглавы Зарайска подали заявки на праймериз «Единой России»

В Московской области продолжается регистрация кандидатов для участия в предварительном голосовании «Единой России». За две недели с момента старта документы подали уже более 420 человек.

Депутат Государственной думы Никита Чаплин будет участвовать в отборе кандидатов по 120 Коломенскому избирательному округу, в который входит и Зарайск. Он выразил надежду, что избиратели и члены партии поддержат его и коллег, и пожелал удачи всем участникам.

Вместе с ним зарегистрировался Станислав Шруб, заместитель главы округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Предварительное голосование «Единой России» — единственная в стране процедура открытого отбора кандидатов, в которой могут участвовать все жители региона независимо от партийной принадлежности. Голосование пройдет с 25 по 31 мая на сайте, а регистрация избирателей — с 20 апреля по 29 мая через портал «Госуслуги». Выдвижение кандидатов продлится до 30 апреля.