Депутат Госдумы и министр ЖКХ Подмосковья провели личный прием в Одинцове

Одинцовский округ посетили депутат Государственной Думы Алла Полякова и министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев. Представили власти провели прием жителей в поселке Часцы и обсудили с ними волнующие темы.

Сельчане рассказали о проблемах с подачей воды — она поступает по старым сетям от частных объектов. Министерство жилищно-коммунального хозяйства проведет встречу с руководством птицефабрики, чтобы разобраться в ситуации.

Проблема водоснабжения волнует и население поселка Горки-10 — ее озвучил житель дома № 23. Заявителя проинформировали, что водозаборный узел № 9 ждет реконструкция в рамках профильной госпрограммы: здесь заменят изношенное насосное оборудование, пробурят новые скважины, а также установят систему водоподготовки. Комплексная модернизация должна начаться в 2026 году.

Жители поселка ВНИИССОК сообщили о нарушениях при ремонте кровель. Фонд капитального ремонта проверяет действия подрядчика и возместит ущерб.

Отдельное внимание уделили селу Каринское — там подрядная организация не приступила к ремонту балконов, поэтому контракт с ней расторгнут. Замену всех восьми балконов включили в программу на следующий год.