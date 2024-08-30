Депутат Госдумы и глава Коломны привезли подарки детям из Курской области

Пресс-служба администрации городского округа Коломна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Коломна

В гостях у детей из Курской области побывали депутат Государственной думы Никита Чаплин и глава городского округа Коломна Александр Гречищев. Они привезли ребятам наборы с канцелярскими товарами к школе. Всего в семейном центре «Вдохновение» проживают 34 ребенка.

Большинство детей из Курской области, которые сейчас находятся в социальном центре, — школьники. Учиться они пока будут в Коломне. Депутат Госдумы Никита Чаплин и глава округа Александр Гречищев подарили ребятам наборы к школе.

«Мы постараемся сделать так, чтобы приближающийся День знаний для этих мальчишек и девчонок стал настоящим праздником. Для этого сегодня привезли ребятам подарочные наборы с канцтоварами», — рассказал Никита Чаплин.

Также гости проверили, в каких условиях живут дети. Пункт временного размещения ребят — это отдельные семейные блоки с двух- или трехместными комнатами.

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Patriot и F-16 — они, если честно, не пара, не пара, не пара…

dpa

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