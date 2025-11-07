Депутат Госдумы Геннадий Панин проверил ремонта стадиона в Павловском Посаде

Депутат Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия» Геннадий Панин провел инспекцию хода капитального ремонта стадиона «Филимоновский» в городе Павловский Посад. Визит состоялся спустя полтора месяца после предыдущей встречи с руководством проекта, как и было запланировано.

Депутат отметил, что многие подрядчики умеют показывать хороший старт и высокую динамику на этапе демонтажа, а дальше могут забуксовать и захлебнуться в объемах.

«Старт неплохой, сейчас идут в графике. Зимой не планируют останавливать работы. Но сделали ли строители выводы из прошлого опыта, будем оценивать позже», — подчеркнул парламентарий.

По итогам осмотра объекта Геннадий Панин отметил, что старт работ оценивается положительно, строители на данный момент укладываются в установленные сроки. Подрядчик заверил, что работы будут продолжены и в зимний период без остановок.