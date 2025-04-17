Депутат Госдумы Геннадий Панин посетил стадион «Торпедо» в Орехово-Зуеве

Депутат Государственной Думы Геннадий Панин вместе с родителями воспитанников спортшколы посетил стадион «Торпедо» в Орехово-Зуеве, чтобы оценить ход капитального ремонта. Этот спортивный объект, построенный в 1966 году, давно нуждался в серьезной реконструкции.

В рамках обновления на стадионе планируется модернизация футбольного поля и беговых дорожек, замена инженерных коммуникаций, сантехники, окон и дверей, а также ремонт раздевалок и спортивных залов. Кроме того, будут установлены современные системы освещения, видеонаблюдения и безопасности. Территория вокруг стадиона также будет благоустроена.

На сегодняшний день работы завершены примерно на 25%. Стадион служит базой для спортшколы «Спартак-Орехово», где тренируются юные футболисты и проходят занятия по карате, волейболу и мини-футболу.

После завершения реконструкции «Торпедо» станет современным спортивным комплексом, отвечающим всем требованиям для проведения тренировок и соревнований в Орехово-Зуевском округе.