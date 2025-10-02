Депутат Госдумы Геннадий Панин посетил Павлово-Посадский техникум

Российская система среднего профессионального образования (СПО) 2 октября отмечает свой 85-летний юбилей. В преддверии этой значимой даты депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Геннадий Панин и глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов посетили Павлово-Посадский техникум.

В этом году здесь открылись новая электромонтажная мастерская и IT-лаборатория, что является ярким примером модернизации системы профобразования.

Техникум является активным участником федеральной программы «Профессионалитет», войдя сразу в четыре отраслевых кластера. Это означает, что процесс обучения максимально приближен к реальным производственным задачам. Студенты получают не просто диплом, а актуальные компетенции, которые позволяют им успешно трудоустроиться сразу после выпуска.

Прямым подтверждением высокого спроса на квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена со стороны экономики является рост числа бюджетных мест в техникуме с 350 до 500.