Депутат Госдумы Геннадий Панин посетил Павлово-Посадский техникум
Российская система среднего профессионального образования (СПО) 2 октября отмечает свой 85-летний юбилей. В преддверии этой значимой даты депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Геннадий Панин и глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов посетили Павлово-Посадский техникум.
В этом году здесь открылись новая электромонтажная мастерская и IT-лаборатория, что является ярким примером модернизации системы профобразования.
Техникум является активным участником федеральной программы «Профессионалитет», войдя сразу в четыре отраслевых кластера. Это означает, что процесс обучения максимально приближен к реальным производственным задачам. Студенты получают не просто диплом, а актуальные компетенции, которые позволяют им успешно трудоустроиться сразу после выпуска.
Прямым подтверждением высокого спроса на квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена со стороны экономики является рост числа бюджетных мест в техникуме с 350 до 500.
Особенно остро потребность в кадрах ощущается в сферах, от которых напрямую зависит качество жизни граждан и развитие экономики в целом — это жилищно-коммунальное хозяйство и топливно-энергетический комплекс.
Электромонтеры, сварщики, специалисты по теплоснабжению и эксплуатации многоквартирных домов — именно эти профессионалы поддерживают бесперебойную работу всей инфраструктуры. Однако отрасль сегодня испытывает сильнейший кадровый голод.
Поэтому дальновидные работодатели уже сейчас инвестируют в будущих сотрудников: они участвуют в оборудовании учебных лабораторий и мастерских, а также мотивируют студентов стипендиями.
В ходе визита Геннадий Панин и Денис Семенов также обсудили с директором техникума Татьяной Дугушкиной законопроекты, направленные на дальнейшее развитие системы профессионального образования.