Депутат Госдумы Геннадий Панин посетил гофрокомбинат в Павловском Посаде

Депутат Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия» Геннадий Панин совместно с главой городского округа Денисом Семеновым посетил Павлово-Посадский гофрокомбинат. Это одно из ведущих предприятий отрасли, стабильно входящее в топ-10 производителей гофрокартона и гофротары в России.

В 2025 году на комбинате были проведены масштабные мероприятия по запуску сразу нескольких новых производственных линий. Результаты модернизации не заставили себя ждать: в октябре 2025 года предприятие установило рекорд, выпустив 31,5 миллиона квадратных метров гофропродукции за месяц.

Предприятие представляет собой современный производственный комплекс полного цикла, оснащенный двумя лабораториями для контроля качества продукции. Руководство завода взяло курс на повышение производительности труда через модернизацию производства и внедрение инновационных технологий.

Особое внимание в ходе визита было уделено планам по цифровизации производства. В ближайшее время планируется интеграция искусственного интеллекта в процессы предприятия. Начало внедрения намечено в коммерческом отделе, где самообучающийся ИИ станет помощником менеджеров по работе с клиентами.

На предприятии трудится около тысячи человек. При этом автоматизация производства не приводит к сокращению персонала — задача руководства заключается в повышении эффективности труда. Благодаря внедрению современного роботизированного оборудования на производственных линиях сейчас работает 3 человека вместо прежних 10.