Депутат Госдумы Геннадий Панин посетил гофрокомбинат в Павловском Посаде
Депутат Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия» Геннадий Панин совместно с главой городского округа Денисом Семеновым посетил Павлово-Посадский гофрокомбинат. Это одно из ведущих предприятий отрасли, стабильно входящее в топ-10 производителей гофрокартона и гофротары в России.
Предприятие представляет собой современный производственный комплекс полного цикла, оснащенный двумя лабораториями для контроля качества продукции. Руководство завода взяло курс на повышение производительности труда через модернизацию производства и внедрение инновационных технологий.
В 2025 году на комбинате были проведены масштабные мероприятия по запуску сразу нескольких новых производственных линий. Результаты модернизации не заставили себя ждать: в октябре 2025 года предприятие установило рекорд, выпустив 31,5 миллиона квадратных метров гофропродукции за месяц.
Особое внимание в ходе визита было уделено планам по цифровизации производства. В ближайшее время планируется интеграция искусственного интеллекта в процессы предприятия. Начало внедрения намечено в коммерческом отделе, где самообучающийся ИИ станет помощником менеджеров по работе с клиентами.
На предприятии трудится около тысячи человек. При этом автоматизация производства не приводит к сокращению персонала — задача руководства заключается в повышении эффективности труда. Благодаря внедрению современного роботизированного оборудования на производственных линиях сейчас работает 3 человека вместо прежних 10.
В долгосрочных планах предприятия — реализация крупного инвестиционного проекта по расширению производства. Предполагается запуск еще одной бумагоделательной машины (БДМ) и линии по производству малых тиражей (мини-лайн). Реализация проекта намечена на 2028–2029 годы.
В ходе визита депутат Геннадий Панин и глава округа Денис Семенов пообщались с сотрудниками завода и поблагодарили генерального директора Сергея Говорова за помощь защитникам Отечества и реализацию социально значимых проектов на территории Павлово-Посадского городского округа.