Депутат Госдумы Фомичев подарил ребенку из Балашихи школьный рюкзак

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

В рамках Всероссийской акции «Собери ребенка в школу» депутат Государственной думы Вячеслав Фомичев вручил юной жительнице городского округа Балашиха школьный рюкзак с канцелярскими принадлежностями. К нему обратилась мама девочки с просьбой о помощи.

Мама 11-летней Валерии, страдающей заболеванием опорно-двигательного аппарата, попросила депутата Госдумы Вячеслава Фомичев о помощи. В общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» народный избранник передал школьнице портфель со всеми необходимыми для учебы принадлежностями. Он пожелал Валерии успехов в учебе и здоровья.

Канцелярские принадлежности для школьников принимают в местном отделении «Единой России» по улице Парковой, дом № 7, и в Общественно-политическом центре по улице Октябрьской, дом № 11.

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