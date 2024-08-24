Депутат Госдумы Фомичев подарил ребенку из Балашихи школьный рюкзак

В рамках Всероссийской акции «Собери ребенка в школу» депутат Государственной думы Вячеслав Фомичев вручил юной жительнице городского округа Балашиха школьный рюкзак с канцелярскими принадлежностями. К нему обратилась мама девочки с просьбой о помощи.

Мама 11-летней Валерии, страдающей заболеванием опорно-двигательного аппарата, попросила депутата Госдумы Вячеслава Фомичев о помощи. В общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» народный избранник передал школьнице портфель со всеми необходимыми для учебы принадлежностями. Он пожелал Валерии успехов в учебе и здоровья.

Канцелярские принадлежности для школьников принимают в местном отделении «Единой России» по улице Парковой, дом № 7, и в Общественно-политическом центре по улице Октябрьской, дом № 11.

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