Депутат Госдумы Фетисов посетил обновленные парк и школу в Подольске

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов посетил парк «Дубрава» и школу № 1 в микрорайоне Климовск после их благоустройства и строительства. Он пообщался с жителями и учениками, а также дал оценку проведенным работам.

Визит начался с парка «Дубрава», который привели в порядок в прошлом году. Общественное пространство стало точкой притяжения для жителей разного возраста. Здесь проходят занятия участников программы «Активное долголетие». Во время осмотра Вячеслав Фетисов пообщался с участниками клуба, присоединился к зарядке и поддержал их активность.

«Губернатор вместе с главой округа принял решение о благоустройстве этого уникального места. Оно преобразилось, стало пространством для общения и отдыха. Мы увидели тренировку жительниц — это и есть долголетие, программа Подмосковья», — отметил он.

После осмотра парка депутат направился в школу № 1, расположенную рядом. В учреждении он ознакомился с условиями обучения и поговорил со школьниками. Одним из них стал Ярослав Погуляев, который вспомнил встречу с Фетисовым десятилетней давности.

«Мы с вами фотографировались 10 лет назад, я вчера пересматривал это фото. Клюшка с автографом до сих пор висит дома», — рассказал ученик.

По словам Ярослава, тогда он вместе с отцом посетил хоккейный матч, где и получил автограф.

«Он раздавал подписи, мы подошли с моей майкой и клюшкой. Все это хранится дома. А теперь спустя годы мы встретились уже в моей школе. Очень приятно видеть такого человека здесь», — добавил он.

Фетисов отметил высокий уровень оснащения школы и работу педагогов.

«Оборудование фантастическое. У детей есть все возможности реализовать свои желания и таланты. Здесь сильный педагогический состав, это очень важно», — подчеркнул депутат.

По итогам поездки он положительно оценил изменения в округе и подчеркнул, что работа по развитию инфраструктуры будет продолжена.