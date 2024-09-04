Депутат Госдумы Чаплин проверил благоустройство пляжа на реке Коломенке

Подрядчик завершит первый этап благоустройства зоны отдыха в районе пляжа на реке Коломенке к концу года. Депутат Государственной думы Никита Чаплин проверил работу строителей на объекте.

Депутат Никита Чаплин осмотрел объект вместе с главой городского округа Коломна Александром Гречищевым. По проекту рабочие должны установить малые архитектурные формы, павильоны, озеленение и системы громкоговорящего оповещения, зонировать территорию, увеличить песчаную площадь и волейбольные площадки.

«Пообщались с теми, кто, наслаждаясь августовской жарой, отдыхает здесь у воды. Видим, что жителям нравятся происходящие перемены. И это главное, ведь в основе проекта заложены пожелания самих коломенцев», — отметил Никита Чаплин.

Специалисты по озеленению и ландшафтному дизайну высаживают у берегов растительность, разбивают цветники, отсыпают плодородный грунт для газона, а строители устанавливают скамейки, лавочки, урны, детский городок, волейбольные стойки и судейские вышки, а также монтируют сваи для павильонов.

Благоустройство прибрежной зоны отдыха ведется в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», а также за счет федерального и городского бюджетов.

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