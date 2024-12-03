Депутат Госдумы Чаплин передал «Коробку храбрости» детям в Коломне

Депутат Госдумы Никита Чаплин вручил «Коробку храбрости» детям, проходящим длительное лечение в Коломне. В комплект коробки вошли развивающие игрушки, канцелярские принадлежности и сладкие угощения.

Чаплин отметил, что ребята являются настоящими героями, а их улыбки — важный шаг на пути к выздоровлению. Он подчеркнул необходимость поддержки детей любыми средствами, ведь это дарит им радость и внушает веру в чудо. Депутат добавил, что важно, чтобы дети ощущали помощь и заботу окружающих, и вместе можно достичь гораздо большего.

«Храбрости вам, ребята! Мы с вами», — сказал Никита Чаплин.

«Коробка храбрости» представляет собой ежегодную всероссийскую благотворительную акцию, организованную «Единой Россией». Подарки передаются детям, находящимся на длительном лечении в медицинских учреждениях страны.