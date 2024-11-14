Депутат Госдумы Алла Полякова встретилась с жителями деревни Голубое

Региональная общественная приемная «Единой России» провела выездной прием по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в деревне Голубое. С жителями пообщались депутат Государственной думы Алла Полякова, министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский, первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев и представители профильных подразделений администрации муниципалитета.

«Поручил представителям профильных организаций проработать эти обращения. Часть вопросов удалось решить в ходе приема. Например, помогли заявителю решить вопрос по взаимодействию с Мособлгазом. Уже завтра представители организации проведут необходимые работы по техническому обслуживанию оборудования», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

«Хочу поблагодарить каждую из организаций за участие и помощь в решении вопросов наших граждан. Тема жилищно-коммунального хозяйства всегда одна из самых чувствительных. Вопросы напрямую касаются качества жизни. Стараемся держать руку на пульсе и помогать в решении этих проблем», — рассказала руководитель региональной общественной приемной «Единой России» в Московской области Алла Полякова.

В онлайн-формате свои вопросы задали жители Раменского, Химок, Мытищ и Щелкова. Их интересовали темы, связанные с работой управляющих компаний, капитальным ремонтом, обновлением кровли, состоянием межпанельных швов и качеством обслуживания оборудования в многоквартирных домах. Также обсудили обязанности собственников. Специалисты предоставили консультации по каждому вопросу, а контроль за их выполнением осуществит региональная общественная приемная «Единой России».

Алла Полякова отметила, что не все имеют возможность лично прийти и задать вопрос. Поэтому региональная приемная активно применяет современные технологии: жители могут подключиться и задать свои вопросы через видеоконференцсвязь. Этот формат позволяет охватить больше обращений по всему региону.

Чтобы узнать о работе приемных в Московской области или записаться на встречу с депутатами всех уровней, необходимо обратиться в Региональную общественную приемную «Единой России» по телефону: 8 (495) 106-05-50, она работает с 10:00 до 18:00 в будние дни.

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