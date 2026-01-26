Депутат Госдумы Алла Полякова оценила учреждения культуры Дмитровского округа

Депутат Государственной думы, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Алла Полякова совместно с министром культуры и туризма Подмосковья Василием Кузнецовым, главой Дмитровского муниципального округа Михаилом Шуваловым и депутатом Московской областной думы Александром Орловым посетила учреждения культуры муниципалитета. Представители власти побывали в Дмитровской детской школе искусств, а также в в филиале «ДФЗС» Центрального дворца культуры «Созвездие».

Директор школы искусств Марина Сидорова рассказала гостям, что здание было построено в 1968 году, а в 2022 году его капитально отремонтировали по нацпроекту «Культура» при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и министерства культуры региона. Для учреждения приобрели новые музыкальные инструменты.

Василий Кузнецов, имеющий профессиональное музыкальное образование, побеседовал с учениками. Дети с удовольствием ответили на все его вопросы.

В филиале «ДФЗС» в 2024 году провели редизайн фойе первого этажа, в результате чего на первом этаже появились дополнительные помещения для работы клубных формирований. А в прошлом году отремонтировали санузлы на первом этаже, балкон и лестничный марш. Эти работы были выполнены благодаря субсидии областного и местного бюджетов.

«Главное — везде видела горящие глаза детей: им интересно, комфортно. За поддержку на таком высоком уровне объектов культуры надо обязательно говорить слова благодарности руководству округа и правительству Подмосковья», — отметила по окончании визита Алла Полякова.