Школу на 1100 мест откроют в Лосино-Петровском в 2026 году

Депутат Госдумы Александр Толмачев посетил социальные стройки в Лосино-Петровском. Работы идут в рамках программы «Единая Россия», а жители уже ждут открытия новых объектов.

На улице Гоголя капитально ремонтируют детский сад «Ивушка», которому почти шестьдесят лет. Завершить работы планируют осенью 2025 года. На той же улице прокладывают новую теплотрассу: она станет резервной для отопления.

В микрорайоне Лукино-Варино строится школа на тысячу сто мест. Учебное заведение планируют открыть 1 сентября 2026 года. По словам Александра Толмачева, дети из этого района ранее учились в соседних поселках, а теперь смогут ходить в школу рядом с домом.

Еще один важный объект — новая поликлиника. Она примет первых пациентов уже в марте 2025 года. Здесь предусмотрены отделения для детей и взрослых, дневной стационар и кабинеты узких специалистов. В день поликлиника сможет обслуживать до трехсот двадцати человек.

Александр Толмачев отметил, что строительство идет по графику, и жители активно участвуют в общественном контроле. «Все объекты важны, и мы делаем все, чтобы они появились в срок», — подчеркнул депутат.

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