Депутат Госдумы Александр Коган проверил парк «Питомник» в Серпухове
Депутат Государственной Думы Александр Коган 7 ноября провел проверку парка «Питомник» в Серпухове. Объект открыли после завершения первого этапа благоустройства.
Благодаря увеличению численности рабочих до 90 человек подрядчик смог качественно выполнить все запланированные работы в установленные сроки. В парке обновлены дорожки, обеспечивающие комфортные прогулки, созданы новые зоны отдыха и установлены удобные малые архитектурные формы.
Тажк размещены 18 тематических скульптур животных — они придают парку неповторимую атмосферу и особенно радуют юных посетителей.
Предстоит второй этап благоустройства, который не менее важен.
«Многие спрашивают про детскую площадку и аттракционы (будут установлены в рамках второго этапа благоустройства парка). Спасибо за ваше нетерпение, мы его разделяем. Готовятся документы, чтобы найти лучшего подрядчика. Уже в январе 2026 года объявят конкурс, а к апрелю планируется все установить. Надеемся, что летом 2026 года мы все вместе опробуем новые горки и карусели», — прокомментировал депутат Государственной Думы Александр Коган.