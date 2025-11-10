Депутат Госдумы Александр Коган проверил капремонт Дворца культуры в Серпухове

Капитальный ремонт Дворца культуры «Исток» начался по инициативе жителей Серпухова. Депутат Государственной думы Александр Коган побывал на объекте и проверил, как выполняются работы.

Здание находилось в аварийном состоянии — в фундаменте образовались трещины, стены грозили обрушиться. Специалисты уже укрепили фундамент, тем самым устранив все основные риски. Перекрытия и кровлю заменили, чтобы остановить разрушение от протечек, после чего приступили к ремонту фасада. Тепловой контур здания необходимо закрыть как можно быстрее, чтобы продолжить внутренние работы в зимний период.

Завершить обновление фасада подрядчик рассчитывает до конца ноября. А полностью ремонт должны закончить к новому учебному году.

«Я очень хорошо понимаю ребят, которые ждут-не дождутся, когда откроются их секции. Мы работаем над этим каждый день. Конечно, не без сложностей: не хватает рабочих рук, были задержки работ из-за подготовки документов. Но мы надеемся справиться с основными работами уже к маю», — отметил Александр Коган.